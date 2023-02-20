Европейский центр ядерных исследований начнет указывать имена российских ученых в своих публикациях

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) — одно из крупнейших научных учреждений в Европе, которому принадлежит Большой адронный коллайдер — начнет указывать имена российских и белорусских ученых в своих публикациях, сообщает Nature.
Теперь их имена будут отражаться в публикации, также там будет стоять ссылка на международный библиометрический идентификатор ученого ORCID. При этом место работы ученого в России или Беларуси прописано не будет — вместо этого делается примечание о том, что автор работает в учреждении, имеющем соглашение с ЦЕРНом. Полные данные об авторах и их аффилиациях будут при этом внесены в метаданные статьи. Остается нерегулированным вопрос о российских грантодателях. Возможно, их не будут упоминать в статье, но тоже внесут в компьютерные метаданные.
Проблема того, как указывать соавторство с российскими учеными, возникла с началом войны в Украине. Многие российские научные учреждения, с которыми связаны ученые из ЦЕРНа, оказались под санкциями, руководители некоторых их них поддержали войну. Кроме того, часть ученых из ЦЕРНа заявляла, что готова быть соавторами статей с россиянами только в случае, если там не будут упоминаться российские институты и источники финансирования.
Практически целый год статьи из ЦЕРНа об экспериментах на Большом адронном коллайдере выходили без списка соавторов, а просто с указанием на коллаборацию, которая выполняла тот или иной эксперимент.
Как указывает журнал Nature, решение ЦЕРН — это не единственный вариант компромисса, которого достигли международные научные коллаборации по поводу статуса российских ученых.
Так, в Японии коллаборация международного эксперимента Belle II в Цукубе в Организации по изучению высокоэнергетических ускорителей (KEK) решила, что российские ученые публикуются без указания на российские институты, с которыми они сотрудничают, но могут указывать российских грантодателей с обязательным примечанием, что такое указание не следует воспринимать как одобрение любых заявлений, сделанных соответствующими институтами, грантодателями или правительствами.