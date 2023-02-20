RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 20 февраля. Коротко 05:44, 20 февраля 2023 Новая газета Европа Идет уже 362-й день войны России против Украины. России, вероятно, не хватает резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность наступления этой зимой , пишет американский Институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, у российских войск есть в резерве несколько восстановленных механизированных частей, но их отправка на передовую в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

, пишет американский Институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, у российских войск есть в резерве несколько восстановленных механизированных частей, но их отправка на передовую в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) нашло в Иране обогащенный до 84% уран , пишет Bloomberg. Эта концентрация всего на 6% ниже той, которая необходима для создания ядерного оружия. Ранее в Иране говорили, что центрифуги настроены на обогащение урана до 60%.

, пишет Bloomberg. Эта концентрация всего на 6% ниже той, которая необходима для создания ядерного оружия. Ранее в Иране говорили, что центрифуги настроены на обогащение урана до 60%. КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря , сообщило агентство «Ренхап». Ракеты пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно. В итоге они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными пусками.

, сообщило агентство «Ренхап». Ракеты пролетели 350 и 400 км при максимальной высоте полета в 50 и 100 км соответственно. В итоге они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетными пусками. Драма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера получила премию BAFTA как лучший фильм. Картина также выиграла в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший неанглоязычный фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший звук». Также фильмы «Банши из Инишерина» и «Элвис» получили по четыре награды. Фильм «Навальный» выиграл премию BAFTA в категории «Лучший документальный фильм». Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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