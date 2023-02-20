Bloomberg: Иран обогатил уран до 84%. 90% концентрация необходима для создания ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило в Иране уран, обогащенный до 84%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

На прошлой неделе международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия, отмечает издание.

«МАГАТЭ пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты — самого высокого уровня, обнаруженного инспекторами в стране на сегодняшний день, и его концентрация всего на 6% ниже необходимой для создания оружия», — сообщает Bloomberg.

Теперь инспекторам необходимо определить, намеренно ли Иран произвел этот материал, или концентрация увеличилась в результате стечения обстоятельств. По данным издания, МАГАТЭ уже второй раз за месяц наблюдает «подозрительную деятельность, связанную с обогащением».

В то же время высокопоставленный иранский чиновник по ядерным вопросам отрицает, что Иран обогащал уран выше 60% чистоты.

«Публикуемые новости представляют собой измышления и искажение фактов. Существование частиц с высокой степенью обогащения является естественным явлением в каждом из процессов обогащения. Например, в процессе обогащения урана до 20% наблюдается 47%, а в процессе получения урана на уровне 60% также наблюдается уран с более высоким обогащением», — заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди (Цитата по ТАСС).