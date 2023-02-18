В Пензе против пенсионера возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии из-за реакций в «Одноклассниках»

Следственный комитет в Пензе возбудил против пенсионера Николая Гуценовича уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за его реакций к постам в «Одноклассниках». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным следствия, Гуценович ставил «лайки» к антивоенным публикациям.

«[В этих постах] имеются высказывания, содержащие утверждения о ведении военнослужащими Российской Федерации стрельбы по украинским гражданам, об осуществлении ракетного обстрела жилых домов, в том числе г. Киева, следствием которых стала смерть мирных граждан», — сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В частности, он «ставил реакции на публикации в вышеуказанной социальной сети, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц». Якобы в этих постах действия российской армии в Украине «характеризуются как преступные, захватнические».

«Эта социальная сеть так устроена, что я мог и «класс» поставить и негативную реакцию на какую-либо статью, а оно все у меня на странице отображалось. Хотя я это не публиковал и не размещал. Они посчитали, что так, реакциями, я распространил информацию, якобы дискредитирующую армию РФ», — рассказал Гуценович телеграм-каналу ASTRA.