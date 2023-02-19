Во Владивостоке силовики пришли в центр помощи ЛГБТ-персонам и жертвам насилия «Маяк»

Во Владивостоке полицейские и сотрудники Центра «Э» пришли в офис дальневосточного центра помощи ЛГБТ-персонам и жертвам насилия «Маяк». Об этом сообщается в инстаграме организации.

«Это первый визит полиции в комьюнити-центр. Ранее наши мероприятия старались сорвать только за пределами города», — говорится в посте.

Силовики пришли в офис, когда в нем проходило собрание группы психологической поддержки ЛГБТ-персон, сообщают активисты. Мероприятие проходило в закрытом режиме и по предварительной записи, «поэтому комментарии полицейских в «пропаганде» нельзя было считать адекватными», уточняют сотрудники организации.

Утверждается, что силовики изучили брошюры центра и принудили нескольких человек поехать в отдел полиции. Задержанных заставили сдать отпечатки пальцев.

Одного из активистов сотрудники правоохранительных органов хотели принудить стать «информатором» и угрожали, что в случае отказа обвинят его в руководстве «Маяком», утверждают активисты.

«Адвокаты уже включились в работу», — также говорится в посте.

Кроме того, сотрудники организации рассказали, что сегодня сайт «Маяка» был заблокирован. При попытке зайти на страницу на экране возникает надпись «в доступе на страницу отказано. Ошибка 403».