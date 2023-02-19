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Сирия обвинила Израиль в атаке на Дамаск, в результате которой погибли пять человек

Минобороны Сирии обвинило Израиль в авиаударе по Дамаску и его окрестностям, в результате чего пять человек погибли и еще 15 получили ранения. Об этом сообщается в фейсбуке сирийского ведомства со ссылкой на «военный источник».

«Сегодня в 00.22 утра враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан, нацеленные на некоторые пункты в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые кварталы. […] Наши системы ПВО сбили большинство из ракет», — говорится на сайте военного ведомства Сирии.

По информации Reuters, под удар попало здание в районе Кафр-Суза в центре Дамаска рядом с «большим и хорошо охраняемым комплексом безопасности, связанными с иранскими объектами».

Агентство пишет, что точечный удар повредил несколько зданий недалеко от площади Омейядов, где многоэтажные «здания охраны» расположены в жилых районах.

Израиль не комментировал информацию об ударе.

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В конце января военный завод в иранском Исфахане попал под обстрел дронами. В Миинобороны Ирана заявили, что пострадавших в результате атаке не было.

По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.

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