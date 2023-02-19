Сирия обвинила Израиль в атаке на Дамаск, в результате которой погибли пять человек

Минобороны Сирии обвинило Израиль в авиаударе по Дамаску и его окрестностям, в результате чего пять человек погибли и еще 15 получили ранения. Об этом сообщается в фейсбуке сирийского ведомства со ссылкой на «военный источник».
«Сегодня в 00.22 утра враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан, нацеленные на некоторые пункты в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые кварталы. […] Наши системы ПВО сбили большинство из ракет», — говорится на сайте военного ведомства Сирии.
По информации Reuters, под удар попало здание в районе Кафр-Суза в центре Дамаска рядом с «большим и хорошо охраняемым комплексом безопасности, связанными с иранскими объектами».
Агентство пишет, что точечный удар повредил несколько зданий недалеко от площади Омейядов, где многоэтажные «здания охраны» расположены в жилых районах.
Израиль не комментировал информацию об ударе.
В конце января военный завод в иранском Исфахане попал под обстрел дронами. В Миинобороны Ирана заявили, что пострадавших в результате атаке не было.
По данным WSJ, удар был нанесен на фоне того, что израильские и американские чиновники обсуждали новые способы борьбы с дестабилизирующими операциями Ирана, включая расширение военного сотрудничества с Россией.