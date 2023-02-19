Сирия обвинила Израиль в атаке на Дамаск, в результате которой погибли пять человек

Минобороны Сирии обвинило Израиль в авиаударе по Дамаску и его окрестностям, в результате чего пять человек погибли и еще 15 получили ранения. Об этом сообщается в фейсбуке сирийского ведомства со ссылкой на «военный источник».

«Сегодня в 00.22 утра враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан, нацеленные на некоторые пункты в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые кварталы. […] Наши системы ПВО сбили большинство из ракет», — говорится на сайте военного ведомства Сирии.