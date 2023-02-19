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Прокуратура Владимирской области обнаружила 186 нарушений прав медиков. Ранее сотрудники медицинских учреждений протестовали против снижения зарплат

Прокуратура Владимирской области обнаружила 186 нарушений прав медиков в регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По информации ведомства, было внесено 42 представления, принесено 16 протестов. В отношении ряда руководителей медицинских организаций и иных должностных лиц возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, а также объявлено 3 предостережения.

В ходе проверки нарушения выявлены во всех районах области. В частности, по данным прокуратуры, происходило ненадлежащее оформление трудовых договоров, невыплата надбавок и компенсаций, а также нарушалось право на отдых. В ведомстве уточнили, что проверки медицинских учреждений продолжаются.

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Исследование «Новой газеты Европа»

Ранее работники скорой Владимира устроили забастовку против руководства из-за снижения зарплаты на 11-30 тысяч рублей. По версии руководства, медики заработали больше, чем больница могла выплатить.

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