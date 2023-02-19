Минпросвещения РФ решило проводить «Разговоры о важном» для родителей

Минпросвещения РФ решило проводить так называемые «Разговоры о важном» и для родителей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, сейчас прорабатывается формат мероприятия.

«Правильная идея рассказывать родителям, в том числе и вопросы связанные с воспитанием, и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно. Эту идею я поддерживаю», — сказал вчера Кравцов на пресс-конференции ТАСС.

Кравцов также сообщил, что церемонию поднятия государственного флага РФ распространят на педагогические вузы.

Ранее стало известно, что «Разговоры о важном» будут еженедельно выходить в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. 13 февраля прошла первая трансляция передачи. В ней, в частности, приняли участие генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, артист Константин Хабенский, певец Егор Крид, а также министр иностранных дел Сергей Лавров. Следующий эфир «Разговоров» состоится 20 февраля