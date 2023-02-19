«Коммерсант»: фигурантам дела о покушении на Соловьева расширили список обвинений. В него добавили статью об участии в террористической организации

Фигурантам дела о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева добавили в обвинение ряд статей, среди которых — об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».
Помимо этого, им вменяют хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223 УК РФ) и ряд эпизодов уничтожения и повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). В последнем пункте речь идет о поджогах административных зданий и служебных машин — утверждается, что таким образом подозреваемые высказывались против войны.
Дело ведет Главное следственное управление СК России (ГСУ СКР), отмечает издание. Изначально расследование было начато по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ), но позже было возбуждено уголовное дело о подготовке убийства (ч. 1 ст. 30, а также п. «б», п. «ж», п. «з» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Сейчас по делу проходят семь обвиняемых — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий. Утверждалось, что они состоят в запрещенной на территории РФ террористической группы National Socialism / White Power.
25 апреля ФСБ России задержала группу неонацистов, якобы готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. В службе утверждали, что они дали признательные показания.
Изначально арестованных было шесть, но в начале июня к ним добавился Тимофей Мокий.
Утверждается, что трое из подозреваемых проходили или должны были лечение в психиатрических больницах.
Пронский, которого которого следствие считает лидером группировки National Socialism/White Power, с 2013 года должен был проходить принудительное лечение за особо жестокое убийство еврея. Тогда ответственность за убийство на себя взяла террористическая и запрещенная в РФ группировка NS/WP «Невоград».
Мокия в 2009 году задержали по делу о подготовке терактов в Москве. Впоследствии его признали невменяемым, по информации «Медиазоны», он проходил лечение в Психиатрическая клинической больнице №5 в подмосковном Чехове. Издание считает, что там он мог познакомиться с Андреем Пронским.
Стрижаков, по данным телеграм-канала «112», имел две судимости, и в обоих случаях суд принял решение отправить мужчину на принудительное лечение.
Еще один подозреваемый, Максим Дружинин, не признает вину. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, подзащитный рассказал ей, что при обыске силовики подбросили ему коктейли Молотова.