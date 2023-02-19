«Коммерсант»: фигурантам дела о покушении на Соловьева расширили список обвинений. В него добавили статью об участии в террористической организации

Фигурантам дела о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева добавили в обвинение ряд статей, среди которых — об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Помимо этого, им вменяют хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223 УК РФ) и ряд эпизодов уничтожения и повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). В последнем пункте речь идет о поджогах административных зданий и служебных машин — утверждается, что таким образом подозреваемые высказывались против войны.

Дело ведет Главное следственное управление СК России (ГСУ СКР), отмечает издание. Изначально расследование было начато по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности (ч. 3 ст. 144 УК РФ), но позже было возбуждено уголовное дело о подготовке убийства (ч. 1 ст. 30, а также п. «б», п. «ж», п. «з» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас по делу проходят семь обвиняемых — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий. Утверждалось, что они состоят в запрещенной на территории РФ террористической группы National Socialism / White Power.