Была такая песня времен революции и гражданской войны: «Смело мы в бой пойдем/ За власть Советов/ И как один умрем/ в борьбе за это». Считается солдатской народной. Красноармейцы взяли за основу «Марш белой армии». В нем пелось по-другому: «Смело мы в бой пойдем/ За Русь святую/ И как один прольем/ Кровь молодую». При разнице в целях средство достижения одно: до полной гибели всерьез. Все как один умрем. Меня давно интриговало: если все как один умрут в борьбе за ЭТО, кому «ЭТО» достанется — хоть власть Советов, хоть святая Русь? Правда, в тексте у белогвардейцев содержится определенное уточнение: только молодые прольют кровь — все как один. А значит, Русь святая всё же сохранится и достанется людям непризывного возраста. Печально. Можно было бы списать песенные перехлесты на бескомпромиссность революционного времени. Прошло больше века. «Нынешние идеологи продвигают идеи смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим этому их телевизору снова себя обмануть». Эти слова произнес главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своей Нобелевской лекции в декабре 2021 года. За два с половиной месяца до начала так называемой специальной военной операции.

И вскоре идею смерти за Родину и именно по «этому их телевизору» солидарно и практически одновременно понесли в зрительские массы телепропагандисты. Это теперь тренд. Генеральная линия. Высшая цель.

«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более они же в рай попадут. Смерть — это окончание одного земного пути и начало другого. Бояться этого?» — с пафосом провозглашает ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев. Его богатую мысль с энтузиазмом подхватывает один из экспертов студии: «Когда мы тридцать лет жили сегодняшним днем… А сейчас у нас появилась мечта. Мы знаем на самом деле, зачем мы живем, и это дольше, чем вот мы». Мечта у них появилась. В теплой, нарядной, хорошо освещенной студии люди предпенсионного и пенсионного в массе своей возраста призывают не бояться смерти, а напротив, ее приближать. Поскольку «нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за Родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет высшей доблести, чем дожраться, допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами на красивой даче у озера Комо. Но я свой выбор сделал. И он другой». Это снова Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE. «Ну, предположим, «выбор» не «дожираться до цирроза печени у озера Комо» сделал не он, а коварные итальянцы, арестовав недвижимость ведущего-патриота у того самого озера. Какой «другой» выбор сделал он? В общем-то, учитывая количество соловьевских часов в эфире, на пользу здоровью такой «телемарафон» не идет. Так что в известном смысле он отдает жизнь за Родину — похудел даже. А еще он каждые выходные выезжает «на передок», где общается с военнослужащими, а вернувшись, выступает у себя в «Воскресном вечере» с отчетами о проделанной работе. Рисковый парень. Правда, в начале каждого такого отчета он истово благодарит Министерство обороны и прочие военные ведомства за блестящую организацию его экспедиции: самолеты, вертолеты, бронемашины. Всё организовано на самом высоком уровне.

Наверное, именно так приезжают-прилетают на фронт с инспекцией высшие военные чины, парализуя обычную работу в частях и отвлекая личный состав на позирование перед телекамерой.

Поэтому на всех кадрах, которые Соловьев привозит с передовой, бойцы словно деревянные. Вальяжный Рудольфыч в полном боевом облачении покровительственно похлопывает их по плечу, напутствует: «Держитесь, мужики! За вами Россия!» Ответные речи «мужиков» в его изложении крайне скупы, как и описание обстановки там: «Мужики спокойные. Уверенные. Ну, такие!!! Знают, за что и с кем воюют. «С фашистами», — говорят. «Будем сражаться до победного конца», — говорят». Депутат Дмитрий Певцов «на передок» вроде пока не ездил, но мощь и силу патриотизма и сопутствующей ему жертвенности распространяет всюду, где бывает. Особенно желанен он на разных телеканалах: такие сказочные патриоты сегодня ценны как никогда. Вот и на канале «Звезда» задвинул сильную речь: «Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно… Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила». Ведущая поддержала его слова: «Часто общаюсь с военнослужащими, которые участвуют в СВО. Всегда задаю каждому один и тот же вопрос: ради чего стоит жить и за что не страшно умереть? Все говорят, что не страшно умереть за свою Родину, своих людей, народ, семью». Православный олигарх Константин Малофеев на патриотическом канале «Царьград» предложил определять патриотов так: «Готов ты умереть или нет. Нет — ты не патриот вообще… А если ты готов — ты патриот. Вот такой простой критерий для величайшей ценности для любимого нашего Отечества».

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян побывала в гостях у Бориса Корчевникова в его программе «Жизнь и судьба». Ухоженная, молодая, стильно на этот раз одетая женщина поделилась своими «философскими» размышлениями о смерти: «Я отношусь к таким вещам не то чтобы смиренно, но работаю над тем, чтобы смиренно… Потому что смерть неизбежна, смерть ждет нас всех, и совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так — еще и за какое-то правильное и важное дело… Разница в 10, 20 лет, 30 лет, в принципе, небольшая. С точки зрения Вселенной — небольшая. И вообще не факт, от чего лучше умереть.

Я, слава Богу, троих детей уже родила, чего там, чего хотела добиться в жизни, добилась. Даст Господь еще посражаться, повещать за свою страну, я буду благодарна и рада. А если нет — значит, такова его воля».