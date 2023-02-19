Авторы фильма «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили главный приз Гильдии режиссеров Америки

В Лос-Анджелесе состоялось вручение 75-й премии Гильдии режиссеров США (Directors Guild of America). Главный приз получили авторы картины «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

«Всё везде и сразу» стал последним проектом американской независимой кинокомпании A24, который российские зрители смогли увидеть после вторжения России в Украину. A24 вслед за мейджорами решила приостановить прокат своих фильмов на территории России, но прокатная компания «Вольга» успела выкупить права незадолго до войны.