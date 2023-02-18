В Астрахани активиста оштрафовали за флаг Украины в названии телеграм-канала и арестовали за «хулиганство» при задержании. Он объявил голодовку

Кировский районный суд Астрахани назначил члену местного отделения ПАРНАСа Ярославу Савину наказание в виде пяти суток ареста и штрафа 30 тысяч рублей. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на на его жену Марину.

Мужчину задержали из-за того, что в названии его телеграм-канала присутствует эмодзи украинского флага. За это на него составили протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), по которому активист и получил штраф.

Арест Савину назначили по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением требованиям сотрудников полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Савин якобы совершил его во время задержания и поездки в отдел полиции.

Сегодня в спецприемнике активист объявил голодовку. Его жена сообщает, что акция фактически началась вчера, так как накануне в ОВД Савин отказался есть еду из передачки.

Днем 17 февраля полицейские и сотрудники Центра «Э» пришли к Савиным домой. Жена активиста оказалась на лестничной клетке, ей заблокировали вход. Силовики пытались уговорить Савина выйти из квартиры, но тот отказывался. После этого сотрудники правоохранительных органов пообещали активисту, что нарушений закона не будет, если он пойдет с ними. Савин согласился и его увезли в ОВД по Кировскому району, где в итоге составили на него два протокола.