Суд в Тульской области оштрафовал диджея, включившего песню Потапа и Насти Каменских во время новогоднего обращения Путина

Новомосковский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей диджея Сергея Васильева, который включил песню украинского дуэта «Потап и Настя» во время телевизионного новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом, как заметила «Медиазона», говорится в релизе объединенной пресс-службы судов Тульской области.

Мужчину признали виновным в «дискредитации» армии (ст.20.3.3 ч.1 КоАП). Суд установил, что он включил песню Потапа и Насти Каменских с 23:50 до 23:59 в кафе-баре «Флагман» в городе Новомосковске Тульской области.

«Действия Васильева С.А. привели к размещению в социальной сети видеоролика с выступлением Президента Российской Федерации на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно», — сообщает пресс-служба суда.

Васильев не признал вину.

Ранее суд оштрафовал на 45 тысяч рублей Станислава Ермакова, который в ту ночь снял видео снял видео выступления президента на фоне песни украинской группы и отправил запись в одну из групп в мессенджере WhatsApp.