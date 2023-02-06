Жителя Тульской области оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео с новогодним обращением президента на фоне песни Потапа и Насти

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя Станислава Ермакова, который в новогоднюю ночь снял видео выступления президента на фоне песни украинской группы. На сообщение объединенной пресс-службы судов региона обратила внимание «Медиазона».

Мужчину обвинили в «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Как заявили в суде, Ермаков в новогоднюю ночь в кафе «Флагман» записал видео с трансляцией новогоднего выступления Владимира Путина на фоне российских военных и включил «трек украинской группы». Затем эту запись он отправил в одну из групп в WhatsApp.

«Своими действиями он подрывал доверие к проведению и использованию с согласия <…> на проведение специальной военной операции», — утверждают в суде. Ермаков свою вину признал.

Как пишет «Медиазона», протокол по той же статье составили и на диджея Сергея Васильева, однако его административное дело еще не рассмотрено.