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Жителя Тульской области оштрафовали на 45 тысяч рублей за видео с новогодним обращением президента на фоне песни Потапа и Насти

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя Станислава Ермакова, который в новогоднюю ночь снял видео выступления президента на фоне песни украинской группы. На сообщение объединенной пресс-службы судов региона обратила внимание «Медиазона».

Мужчину обвинили в «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Как заявили в суде, Ермаков в новогоднюю ночь в кафе «Флагман» записал видео с трансляцией новогоднего выступления Владимира Путина на фоне российских военных и включил «трек украинской группы». Затем эту запись он отправил в одну из групп в WhatsApp.

«Своими действиями он подрывал доверие к проведению и использованию с согласия <…> на проведение специальной военной операции», — утверждают в суде. Ермаков свою вину признал.

Как пишет «Медиазона», протокол по той же статье составили и на диджея Сергея Васильева, однако его административное дело еще не рассмотрено.

По данным «Комсомольской правды» и Baza, Ермаков включил песню Потапа и Насти Каменских. На видео были слышны слова «А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны, от сосны от сосны мне, от сосны в новый год от сосны от сосны».

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