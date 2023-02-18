Французская торговая сеть «Ашан» отвергла обвинения в поставках товаров российским солдатам

Французская торговая сеть Auchan прокомментировала материал The Insider, Le Monde и Bellingcat о том, что российский «Ашан» с самого начала войны поставлял товары российским солдатам. Компания категорически отрицает факты, изложенные в расследовании.

Auchan Retail заявила, что все магазины компании, которые остаются открытыми в России, предназначены только для российского населения и не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо «благотворительные» сборы для российских вооруженных сил.

Auchan разбирает два примера выдвинутых в расследовании обвинений в адрес российского отделения и объясняет, что в одном случае компания выполняла заказ от мэрии Санкт-Петербурга и не могла знать, на что пойдут товары.

«Ничто в заказанных продуктах не могло вызвать у компании вопросы о конкретном конечном пункте их назначения», — подчеркнула компания.

Во втором случае, поясняет Auchan, сбор «гуманитарной помощи» организовал владелец торгового центра в Самаре, где расположен один из «Ашанов». Сбор находился за пределами территории магазина.

«Как и в случае с любым частным покупателем, Auchan не может знать, для чего в конечном итоге используются приобретенные продукты», — отмечает компания.

В распоряжении журналистов The Insider, Le Monde и Bellingcat оказались некоторые письма сотрудников с корпоративной электронной почты. Так, 15 марта 2022 контролер управления «Ашан — Санкт-Петербург» Наталья Зельцер попросила сотрудников из питерских гипермаркетов собрать «гуманитарную помощь» по списку и отправить ее в паллетах в магазин Северный (предположительно, речь идет об «Ашане», расположенном в ТЦ «Северный молл» — прим. ред.).

В списке вещей на «гуманитарную помощь», который был приложен к письму, значатся в том числе зажигалки, сигареты, бритвенные станки и носки 25 размера (что соответствует 40-му размеру обуви). Авторы расследования отмечают, что в списке нет ничего для женщин и детей, а сигареты никогда не поставляются как гуманитарная помощь.