The Insider, Le Monde и Bellingcat: российский «Ашан» с начала войны в Украине поставлял помощь российским военным

Российский «Ашан» с самого начала войны поставлял товары российским солдатам. Расследование об этом совместно выпустили The Insider, Le Monde и Bellingcat. В распоряжении журналистов оказались некоторые письма сотрудников с корпоративной электронной почты. Так, 15 марта 2022 контролер управления «Ашан — Санкт-Петербург» Наталья Зельцер попросила сотрудников из питерских гипермаркетов собрать «гуманитарную помощь» по списку и отправить ее в пакетах в магазин Северный (предположительно, речь идет об «Ашане», расположенном в ТЦ «Северный молл» — прим. ред.).

Список вещей на «гуманитарную помощь». Скриншот: The Insider

В списке вещей на «гуманитарную помощь», который был приложен к письму, значатся в том числе зажигалки, сигареты, бритвенные станки и носки 25 размера (что соответствует 40-му размеру обуви). Авторы расследования отмечают, что в списке нет ничего для женщин и детей, а сигареты никогда не поставляются как гуманитарная помощь. При этом количество товаров (например, больше двух тысяч пачек различных сигарет) предполагает, что получателей очень много. Расследователи считают, что этой «помощи» хватило бы на один-два батальона. Затем Зельцер написала в центральный офис «Ашана» и попросила оформить «гумпомощь» как закупку со стороны десяти юрлиц. В ответ ей отправили список компаний, которых записали как заказчиков.

Скриншот: The Insider

Журналисты связались с руководителями этих организаций. Некоторые из них — например, директор ООО «МТК» Сергей Пома и директор ООО «Энергия-3000» Галина Баранова — сразу признались, что эти товары предназначались для российских военных. Кто-то вовсе отказался разговаривать с расследователями, а кто-то попытался на ходу придумать «легенду» о том, зачем компании понадобилось 700 зажигалок. В частности, директор ООО «Вента» Татьяна Некрасова заявила, что они с сотрудниками опасались украинских диверсий и отключений электричества. На вопрос о том, как при этом должны помочь 700 зажигалок, Некрасова ответила: топить печь. Журналисты поинтересовались, не слишком ли много зажигалок для компании, в которой числятся семь сотрудников, после чего Некрасова перестала отвечать. Все организации, которых оформили как заказчиков, связаны между собой, утверждают авторы материала: они обслуживают ГУП «Пассажиравтотранс», который относится к городскому Комитету по транспорту. До этого зампред Комитета по социальной политике города Александр Любимов заявлял, что они «вместе с коллегами из Комитета по транспорту» разработали логистику поставок «гуманитарной помощи» для Минобороны, пишут журналисты. Согласно международному праву, «гуманитарной помощью» во время вооруженных конфликтов считается только помощь мирному населению. Военным помогали не только питерские магазины «Ашана», говорится в расследовании. В Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях гипермаркетов находились пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».

Скриншот: The Insider

Помимо этого, «Ашан» также помогал властям бороться с уклонистами от призыва, утверждают расследователи. В частности, компания передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации работникам прямо в магазинах вручали повестки и предлагали уволиться, выяснили журналисты. Авторы материала обратились за комментариями к российскому руководству «Ашана», но там отказались отвечать на вопросы журналистов. Во французском руководстве компании заявили, что находятся вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимаются.