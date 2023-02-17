Суд в Украине заочно приговорил Антона Красовского к 5 годам тюрьмы по делу о призывах к геноциду

Суд в Украине приговорил телеведущего и директора вещания канала RT Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Красовского признали виновным по двум статья уголовного кодекса Украины — ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя) и ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду).
В СБУ отметили, что телеведущему назначили максимальное возможное по этому обвинению наказание.
Расследование проводили сотрудники службы безопасности под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины.
Офис Генпрокурора Украины объявил о расследовании уголовного дела в отношении директора вещания телеканала RT в июне 2022 года.
«Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия. Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации его государственности», — говорилось в сообщении.