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Суд в Украине заочно приговорил Антона Красовского к 5 годам тюрьмы по делу о призывах к геноциду

Суд в Украине приговорил телеведущего и директора вещания канала RT Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Красовского признали виновным по двум статья уголовного кодекса Украины — ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя) и ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду).

В СБУ отметили, что телеведущему назначили максимальное возможное по этому обвинению наказание.

Расследование проводили сотрудники службы безопасности под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины.

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Исследование Новой газеты Европа

Офис Генпрокурора Украины объявил о расследовании уголовного дела в отношении директора вещания телеканала RT в июне 2022 года.

«Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия. Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации его государственности», — говорилось в сообщении.

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