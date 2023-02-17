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Суд в Крыму назначил бывшему капитану ВМС Украины 8,5 года колонии. Мужчина сообщал о пытках в СИЗО

Джанкойский районный суд Крыма приговорил бывшего капитана украинского корабля «Славутич» Алексея Киселева к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила корреспондентка «Грати» из зала суда.

Согласно карточке, Киселева признали виновным в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 208 УК).

Бывший капитан является фигурантом дела о крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. Организация признана в России террористической.

Спецслужбы считают, что Киселев в 2016 году вступил в батальон, снабжал его участников продуктами и готовил их к организации блокады Крыма. Мужчина отрицает свою причастность к организации.

Силовики похитили бывшего капитана в конце июля в Геническе (Херсонская область) и через несколько дней перевезли в Крым. В начале августа военный пенсионер сообщил о пытках. По словам Киселева, его избивали и пытали электричеством сначала в профессиональном техучилище №17 Геническа, где базируется подразделение Росгвардии, а затем в симферопольском управлении ФСБ. Таким образом силовики пытались добиться от мужчины признательных показаний.

После этого Киселев несколько месяцев просил, чтобы его осмотрел медработник СИЗО, но требования военного пенсионера игнорировали. Из-за этого он объявил голодовку, которую поддержали заключенные еще шести камер изолятора.

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