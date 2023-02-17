Суд оштрафовал фэшн-журналистку и создательницу телеграм-канала «Доброе утро, Карл!» из-за открытого письма против войны

Тверской районный суд Москвы оштрафовал фэшн-журналистку и создательницу телеграм-канала «Доброе утро, Карл!» Катю Федорову на 50 тысяч рублей из-за ее открытого письма против войны в Украине. Об этом сообщает «Первый отдел», адвокат которого Валерия Ветошкина представляла интересы Федоровой в суде.

Федорову признали виновной в «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

27 февраля 2022 года Федорова на своей странице в инстаграме выложила открытое письмо от лица представителей российской индустрии моды и призвала коллег и всех желающих его подписать.

«Мы призываем всех, от кого этот кошмар зависит, немедленно остановить военный конфликт и вернуться к мирному урегулированию вопроса. Нет войне», — говорилось в письме.

В декабре 2022 на Федорову составили протокол о «дискредитации». По данным «Первого отдела», на ее пост почти через год после публикации наткнулся майор полиции О. Скворцов.

«Я до сих пор не понимаю каким местом призывы к мирным переговорам или антивоенная позиция способны «дискредитировать действия ВС РФ», поэтому повторюсь — НЕТ ВОЙНЕ!», — написала Федорова в своем телеграм-канале.