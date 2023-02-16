Пересказ лучше воровства

Читающую книги публику растревожила новость о том, что холдинг ЭКСМО готовит публикации пересказов свежих западных бестселлеров. Для начала — пересказ мемуаров принца Гарри. Народ тут же стал шутить на тему того, как именно будет выглядеть пересказ и что еще можно пересказать. Почему вообще издательство решило пойти на такой не слишком ординарный шаг — понятно. Права на мемуары принца в Россию никто продавать в обозримом будущем не собирается. Дело не столько в санкциях (лицензию иностранный издатель, может, и продаст, да вот только как ему эти деньги получить?), сколько в войне и давлении западной общественности, которое заставило крупные издательства прекратить продажу прав и продление лицензий российским издательствам.

Пересказ, однако, никто запретить российским издателям не может. Авторское право охраняет произведение в его законченной форме, но не идеи, которые в нем содержатся.

Никому и в голову не приходит запрещать пересказывать книги и даже брать за этот пересказ деньги. Вам попадались когда-нибудь книжные рецензии? Очевидно, что работа рецензента к пересказу не сводится, но без него и невозможна. Невозможны без пересказа и книжные обзоры, реферативные публикации, целые реферативные журналы. О, что бы делала советская научная интеллигенция, если бы не реферативные журналы, которые издавали когда-то ИНИОН и ВИНИТИ?

Публикация пересказов — занятие для издателей давнее и даже вполне традиционное. Это, конечно, не те скрепы, за которые стоит держаться, но ведь именно пересказами зачастую были переводы XVIII, XIX и даже XX века. И не только в России, но и на Западе. «Тысячу и одну ночь» или «Гаргантюа и Пантагрюэля» целиком перевести — это еще нужно осилить, да и читателю проще прочитать краткий пересказ всех этих томов. Так что издатели этим такого рода переводами нисколько не гнушались. С увеличением количества актуальных книг и резким сокращением времени, которое обычный читатель может на них потратить, уже в XXI веке появилось немалое количество сервисов, которые предлагают (не бесплатно, конечно) сжатые пересказы актуального нон-фикшн. Издателям такие сервисы вовсе не по нраву, поскольку пользователи получают представление о книге за меньшие деньги, чем покупатели и читатели этих книг. Но с юридической точки зрения не подкопаться: пересказ книги — это не только не пиратство и не плагиат, но, напротив, сам по себе — охраняемое авторским правом произведение. Так что выбор пересказа для мемуаров принца Гарри — ход для ЭКСМО достаточно грамотный.

Много денег издательство на этом, скорее всего, не заработает, да и не рассчитывает.

Запланированные 3 тысячи экземпляров для первого тиража — это чуть больше, чем тираж книги начинающего автора. Но почему бы не попробовать? Реклама бестселлера, которую делает принцу его имя, работает. Пиар вокруг пересказа, как оказалось, — тоже. История у всех на слуху.

Интереснее ответ на другой вопрос: почему российские издатели пошли по такому сложному пути? Нет, ну правда: почему они не вспомнили молодость и свои лихие 90-е, и просто не напечатали перевод без лицензии? От лица какого-нибудь ООО «Издательство Ивана Иванова» из г. Иваново? Кто бы смог против этого возразить? Penguin Random House, издатель оригинальной книги? Но как? Обратились бы в полицию по поводу нарушения авторских прав по ст. 146 УК РФ? Вы же догадываетесь, что именно сказал бы адвокатам американского издательства полицейский? Да даже бы и сам Иван Иванов, если бы оказался реальным человеком? Наверное, то же самое, что говорил персонаж бывшего президента России в романе Сорокина: «Это не я».

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Так почему же? Подозреваю, не от большой щепетильности или силы морального духа, но из трезвого понимания того, что война — рано или поздно, так или иначе, с большим или меньшим стыдом и позором для России, — закончится. Санкции — рано или поздно, с большим или меньшим скрипом, — хотя бы частично снимут, и бизнес-процессы если не вернутся в прежнее русло, то потекут хоть по какому-то направлению, напоминающему норму. А значит, издатель опять, как и в довоенные времена, приедет на Лондонскую или Франкфуртскую книжную ярмарку, встретится с давно ему знакомыми литературными агентами и представителями западных издательств, и ему придется смотреть им в глаза. «Это не я» не прокатит. А за пересказ — разве что пожурят. Тем более что продать этот пересказ тиражом хоть сколько-нибудь заметным вряд ли у нашего издателя получится: читатели ведь тоже понимают, что пересказ — это что-то вторичное. Даже перед друзьями не похвастаешься.

Но вся эта — немного скандальная — история, подозреваю, затеяна крупнейшим в России издательством (ЭКСМО со всеми его дочками и сателлитами контролирует почти весь рынок художественной литературы в стране) не только ради пиара и небольшой прибыли.

Это и сигнал власти, что «у нас тут и так всё в порядке». Потому что власть, кормящиеся при власти бизнесы, ввязавшись в кровавую авантюру войны с Украиной и оказавшись в международной экономической изоляции, теперь испытывает проблемы и с авторским правом. Разговоры про тотальный суверенитет, наверное, приятная вещь, зато неприятно внезапно обнаружить, что такой суверенитет имеет множество крайне болезненных для экономики последствий. В том числе — это касается и интеллектуальной собственности. Самый болезненный — разрыв отношений в части промышленной интеллектуальной собственности, программного обеспечения и пр. Но и ситуация в контентной индустрии (книги, фильмы и другие развлечения) тоже тревожит. Ровно настолько, конечно, чтобы не беспокоился читатель и зритель и не интересовался «а что случилось?» Заменить привычный миллионам зрителей поход в кино на блокбастер сложно одним только «Чебурашкой» и сомнительным «предсеансовым обслуживанием». Поэтому надо как-то позаботиться.

Вариантов у власти не очень много. Можно пойти по «белорусскому» пути, просто ограничив исключительные права зарубежных правообладателей из «недружественных» стран, как сделал Лукашенко. Но это означает «вернуть 90-е», фактически узаконив пиратство и тем самым создав проблемы уже для своей собственной контентной индустрии, которая с таким трудом все эти годы выбивала у власти право щучить интернет. Такой вариант, конечно, понравится силовикам и всяческим Z-патриотам, которые уже начали кричать по поводу того, что чего это всякие антивоенно настроенные писатели до сих пор получают деньги с продаж своих книг? Еще раз в чём-нибудь ограничить иноагентов и пригрозить «лидерам общественного мнения» — совсем не лишнее. Но основной задачи — проявить отеческую «заботу о культуре» — не решит. Более «мягким» и реалистичным государственным технократам и зависимого от власти бизнеса представляется вариант с расширением практики принудительного лицензирования. Само такое лицензирование уже опробовано — правда, в единичных случаях и в исключительном порядке, — для фармацевтической промышленности. Его процедура подразумевает получение разрешения от правительства на использование интеллектуальной собственности, но деньги за оплату этого использования резервируются на особом банковском счету и у правообладателя остается возможность получить их. То есть мы вам заплатили, а деньги положили в тумбочку, вот там их и берите. Учитывая санкции против российского банковского сектора и разнообразные контрсанкции российской власти, получить эти деньги правообладателю светит не в самое ближайшее время. Зато всё вроде бы по закону — во всяком случае, с точки зрения власти. И с точки зрения некоторых представителей бизнеса, уже сформулированной на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей. Надо только ввести эту процедуру в законодательство и передать выдачу разрешения от правительства судам, чтобы не бегать каждый раз в правительство и не собирать кучу подписей и согласований.