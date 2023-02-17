СМИ: в Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

Полиция Москвы задержала на Курском вокзале мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В пресс-службе РЖД агентству заявили, что сотрудники полиции на вокзале задержали мужчину, «имевшего при себе подозрительные предметы». «В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания», — добавили там.

По данным ТАСС, у мужчины были «предметы, похожие на гранаты Ф-1». Baza пишет, что при задержанном были две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство. Телеграм-канал Shot утверждает, что мужчина прибыл из зоны боевых действий в Украине, откуда и привез взрывные устройства.