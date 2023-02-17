Главу футбольного клуба «КраСава» Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера, бывшего футболиста и президента футбольного клуба «КраСава» Евгения Савина на 50 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на «дискредитацию» использования Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Суд посчитал, что Савин разместил в декабре 2022 года в YouTube видеообращение, направленное на негативное отношение к войне в Украине.

«Редкий случай, когда горжусь собой», — прокомментировал административное дело Савин в своем инстаграме.

Савин открыто выступает против российского вторжения в Украину. В апреле 2022 года на его YouTube-канале вышло интервью с украинскими футболистами, которые рассказали, как на их жизни отразилась война. В ролике в том числе снялись футболисты «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, «Эвертона» Виталий Миколенко, бывший тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и экс-игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После этого администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла с клубом соглашение об аренде. Затем стало известно, что Савин покинул Россию и перерегистрировал футбольный клуб на Кипре.