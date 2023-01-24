На президента футбольного клуба «КраСава» Евгения Савина составили протокол о «дискредитации» армии

Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3) против блогера и бывшего футболиста Евгения Савина. Соответствующая запись появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Что стало поводом для составления протокола — неизвестно. Мужчине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

«Редкий случай, когда горжусь собой», — прокомментировал административное дело Савин в своем Instagram.

Мужчина является президентом футбольного клуба «КраСава» и выступает против войны в Украине. В апреле 2022 года на его YouTube-канале вышло интервью с украинскими футболистами. В видео они рассказали, как на их жизни отразилось российское вторжение. В ролике в том числе снялись футболисты «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, «Эвертона» Виталий Миколенко, бывший тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и экс-игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После этого администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла с клубом соглашение об аренде. Затем стало известно, что Савин покинул Россию и перерегистрировал футбольный клуб на Кипре.

В августе 2022 года депутат Госдумы Роман Терюшков обратился в полицию с просьбой проверить «некие материалы» Савина на законность. В МВД ответили, что обнаружили в роликах блогера «признаки преступлений», предусмотренных статьями о «дискредитации» армии и «фейках» о военных (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ). Полиция передала материалы в Следственный комитет, который должен был принять решение о возбуждении уголовного дела.