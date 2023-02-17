ФСБ заявила об убийстве двух сторонников ИГ, планировавших теракт на химическом предприятии в Калужской области

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на химическом предприятии в Калужской области, передает РИА Новости.

В Центре общественных связей ФСБ агентству сообщили об убийстве двух сторонников террористической организации «Исламское государство». Силовики утверждают, что в ходе задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей», — говорится в релизе.

По версии службы, мужчины планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. В ФСБ утверждают, что они собирались после теракта уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.

Спецслужба завила об обнаружении при обыске лаборатории по производству взрывчатки, готовую к применению самодельную бомбу большой мощности, а также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.