Адвоката Михаила Беньяша лишили статуса за посты в телеграм-канале. Ранее его признали «иноагентом»

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Краснодарского края лишила адвокатского статуса правозащитника Михаила Беньяша по требованию Минюста РФ. Об этом Беньяш сообщил в своем телеграм-канале.

Правозащитник заявил «Адвокатской улице», что планирует оспорить это решение. «Я сказал [в посте], что в советах [адвокатских палат] сидят сервильные коньюнктурщики. Теперешним решением они лишь подтвердили мои слова. Получается, за правду пострадал. Оспаривать буду», — сказал Беньяш «Улице».

Ранее комиссия нашла нарушения этики в двух постах в канале Беньяша — о «несменяемости» президентов адвокатских палат и об «иноагентских» действиях Минюста, пишет издание.

В декабре 2022 года региональное управление минюста по Краснодарскому краю потребовало у местной палаты адвокатов лишить Беньяша адвокатского статуса за публикации в телеграм-канале. Ведомство утверждало, что его высказывания направлены на «дестабилизацию общественно-политической обстановки» и демонстрируют «неуважение» к органам власти.

В частности, минюст обнаружил «аналогию Гитлера с президентом Российской Федерации» в посте Беньяша, в котором были фразы: «Когда рейхсканцлер Гитлер посетил Кельн, Аденауэр демонстративно…» и «Вот вы просто представьте, что завтра Путин посетит Краснодар, а мэр Наумов отправит ему на встречу своих замов».

Также ведомство сочло «негативными высказываниями в адрес Министерства юстиции и его сотрудников» пост правозащитника, в котором 115-страничный приказ минюста о порядке отчетности «иноагентов» был опубликован под названием «Шиза» и подписан строками: «Выложили они, касатики, новый отчёт для врагов народа. Читать это — что блуждать в лабиринтах разума мелкого чинуши, спятившего от того, что “баланс не крыжится”».

В конце января претензии ведомства к Беньяшу рассмотрели в региональной Адвокатской палате.