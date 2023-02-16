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Госдума приняла законопроект, направленный на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов»

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Текст поправок к закону «О государственном языке Российской Федерации» опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, правительство на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик, а также требования к их составлению.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани),

за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях»,— говорится в документе.

Отмечается, что норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

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Согласно законопроекту, соблюдение норм русского языка обязательно во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами. Кроме того, согласно принятым поправкам, нормы русского языка обязательного соблюдать также при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых денежных переводов.

Во втором чтении также определили перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». Ко вторым предлагается отнести образование, СМИ, кинопоказы, государственные и муниципальные системы, а также рекламу.

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