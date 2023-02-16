Госдума приняла законопроект, направленный на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов»

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Текст поправок к закону «О государственном языке Российской Федерации» опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, правительство на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик, а также требования к их составлению.