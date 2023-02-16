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Правительство одобрило продажу российских заводов IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов IKEA в России, сообщил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Покупателями стали работающая из Санкт-Петербурга компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес», зарегистрированный в Сыктывкаре. Сумма сделки и ее параметры не раскрываются.

Мощности, оставленные IKEA в России, продолжат функционировать, продукцию этих предприятий будут реализовывать в российских розничных сетях, добавил Евтухов. Российским властям важно, «чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места», заявил он.

По данным СПАРК, единственным владельцем «Слотекса» является Светлана Осипова, владелица «Лузалеса» — Мария Семенюк, пишут «Известия».

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