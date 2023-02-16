Офис генпрокурора Украины сообщил о гибели пяти и ранении девяти человек при обстреле Бахмута

В результате обстрела Бахмута в Донецкой области пять человек погибли, девять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

«От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести», — сообщили в генпрокуратуре.

По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды попали по жилому кварталу города.

Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

15 февраля местные власти сообщили о гибели одного и ранении 12 человек при обстреле Покровска в Донецкой области.

Под обстрела попал микрорайон «Солнечный» в Покровске. Выпущенная из РСЗО «Смерч» ракета ударила в пятиэтажный дом.