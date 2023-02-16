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МИД России объявил о высылке четырех австрийских дипломатов в качестве ответной меры

МИД России объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в РФ в качестве ответной меры. Об этом сообщается на сайте МИД.

16 февраля в МИД вызвали посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера. Ему заявили «протест в связи с провокационным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике "persona non grata"».

«Этот недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны, и международному авторитету Вены, ранее позиционировавшей себя как непредвзятое, нейтральное государство и площадку международной дипломатии», — заявили в МИД РФ.

В качестве ответной меры четыре сотрудника австрийского посольства должны покинуть Россию до 23 февраля.

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2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Два дипломата посольства России «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», заявили в ведомстве. Другие два дипломата постпредства России при ООН, как рассказали в МИД Австрии, «совершили действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

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