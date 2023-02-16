Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по схеме 101 на 101.

Российские военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в пресс-релизе Министерства обороны РФ.

Украинская сторона также подтвердила обмен. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в Украину вернулись 100 военнослужащих и один гражданский. Среди освобожденных украинских бойцов значатся нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них обороняли Мариуполь, 63 из них сражались за «Азовсталь».