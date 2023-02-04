Украина подтвердила обмен военнопленными по схеме 116 на 63

Украина подтвердила сегодняшний обмен пленными с Россией. Об этом в своем телегам-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в Украину вернулись 116 военных: два офицера и 114 рядовых и сержантов. Также возвращены тела двух погибших иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью Бегшоу, а также тело Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и вернулся воевать за Украину.