«Если быть точным»: число преступлений с «огнестрелом» в Москве выросло в 5 раз после включения в статистику случаев по аннексированным регионам

Пятикратный рост преступлений в Москве с огнестрельным оружием может объясняться тем, что с октября в российскую криминальную статистику включают случаи по аннексированным регионам, включая районы, где до сих пор идут боевые действия, выяснил проект «Если быть точным». Эти дела часто расследуют следователи из Москвы, что и портит столичные показатели.

Согласно официальным данным, в Москве число убийств выросло за прошлый год в 1,5 раза, преступлений с огнестрельным оружием — в 5 раз (941 зарегистрированный случай против 190 в 2021 году).

«Если быть точным» отмечает, что рост показателей начался еще в марте, но вплоть до октября 85% преступлений в этой категории значились как «совершенные за пределами Российской Федерации».

Ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ, проект замечает, что в октябре началось падение количества случаев, записанных как «за пределами РФ», и одновременный рост числа «внутренних» преступлений. Например, в сентябре только 12% преступлений «с огнестрелом» были записаны на столицу, а в декабре — уже 95%.