«Если быть точным»: число преступлений с «огнестрелом» в Москве выросло в 5 раз после включения в статистику случаев по аннексированным регионам

Пятикратный рост преступлений в Москве с огнестрельным оружием может объясняться тем, что с октября в российскую криминальную статистику включают случаи по аннексированным регионам, включая районы, где до сих пор идут боевые действия, выяснил проект «Если быть точным». Эти дела часто расследуют следователи из Москвы, что и портит столичные показатели.
Согласно официальным данным, в Москве число убийств выросло за прошлый год в 1,5 раза, преступлений с огнестрельным оружием — в 5 раз (941 зарегистрированный случай против 190 в 2021 году).
«Если быть точным» отмечает, что рост показателей начался еще в марте, но вплоть до октября 85% преступлений в этой категории значились как «совершенные за пределами Российской Федерации».
Ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ, проект замечает, что в октябре началось падение количества случаев, записанных как «за пределами РФ», и одновременный рост числа «внутренних» преступлений. Например, в сентябре только 12% преступлений «с огнестрелом» были записаны на столицу, а в декабре — уже 95%.
Похожая ситуация наблюдается в столице по числу убийств и покушений на убийство.
Похожая ситуация наблюдается в столице по числу убийств и покушений на убийство.
Эксперт по криминальной статистике в разговоре с «Если быть точным» на условиях анонимности подтвердил, что преступления, зафиксированные «в новых субъектах», вероятно, нередко записываются на Москву. «Если быть точным» пишет, что в «новые регионы» часто отправляют следователей из Москвы. В пользу этой версии говорит и факт регистрации Следственного Комитета по городу Херсон в Москве, обращает внимание проект.
«Если быть точным» отправил запрос в ГУ МВД по городу Москве с просьбой прокомментировать резкий рост числа убийств и особенности учета, однако получил ответ о том, что это «информация ограниченного доступа».
30 сентября президент России Владимир Путин после «референдумов» на украинских территориях подписал ряд договоров о «вхождении» в состав России частей Херсонской и Запорожской областей, а также «ДНР» и «ЛНР».