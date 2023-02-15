The Wall Street Journal: американские военные рассматривают возможность поставки Украине вооружений, перехваченных у Ирана

Американские военные рассматривают возможность поставки Украине вооружений, перехваченных у Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, речь идет о 5 тысячах штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателях. Оружие и боеприпасы были изъяты у контрабандистов, предположительно работающих на Иран. Как пишет издание, поставки предназначались для повстанцев в Йемене.

По информации The Wall Street Journal, для этого США придется найти юридическое обоснование для изъятия и передачи оружия Украине. Согласно текущим нормам международного права, США должны уничтожать нелегальное оружие.