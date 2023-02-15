The Wall Street Journal: американские военные рассматривают возможность поставки Украине вооружений, перехваченных у Ирана

Американские военные рассматривают возможность поставки Украине вооружений, перехваченных у Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, речь идет о 5 тысячах штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателях. Оружие и боеприпасы были изъяты у контрабандистов, предположительно работающих на Иран. Как пишет издание, поставки предназначались для повстанцев в Йемене.
По информации The Wall Street Journal, для этого США придется найти юридическое обоснование для изъятия и передачи оружия Украине. Согласно текущим нормам международного права, США должны уничтожать нелегальное оружие.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США не могут отправить Украине ракеты ATACMS дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишков. В Белом доме выразили обеспокоенность, что благодаря такому вооружению украинская армия может начать наносить удары вглубь России, что приведет к эскалации войны.
«Есть и другие способы предоставить Украине возможности, необходимые ей для поражения целей», — заявил один из собеседников Politico.