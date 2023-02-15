Путин одобрил идею экспериментального введения цифрового удостоверения личности. Технологию уже согласовали с ФСБ

Президент Владимир Путин одобрил идею главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверение личности в качестве эксперимента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шадаев предложил Путину поручить определить возможные случаи использования электронного паспорта вместо бумажного.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше (…) Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты», — поддержал министра Путин в ходе совещания с членами правительства.

По словам министра, ситуаций, в которых цифровое удостоверение личности может использоваться вместо паспорта, будет немного.

Он заметил, что с ФСБ ранее уже согласовывали аналогичную технологию, позволяющую владельцам биометрических паспортов с помощью приложения Минцифры удаленно получать карту болельщика. Верификация собственника при этом производится по фотографии, записанной в чип биометрического паспорта.

«То же самое мы сделали в рамках мобильного приложения Госуслуг (…) Такую технологию разработали, она работает очень просто: вы прямо на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете, и тот, кто хочет проверить у вас основания, соответственно, из мобильного приложения Госуслуг тоже проверяет либо ваш возраст, либо фамилию, имя, отчество», — сказал Шадаев.

Шадаев считает, что «в 80% случаев в таких бытовых, простых ситуациях» можно будет использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Данная технология уже согласована с ФСБ, сообщил он.