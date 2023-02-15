Кто устроил диверсию в «любимой газете Путина»?

11 февраля на сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации. Их опубликовал 24-летний журналист Владимир Романенко.

Первым внимание на это обратил проект «Продолжение следует».

Среди заголовков — «Путин приказал бомбить мирные города в Украине», «Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными» и «Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года».

Менее чем через 10 минут публикации удалили.

Мы поговорили с Владимиром Романенко о том, как он решился на эту акцию протеста и как ему удалось все сделать.