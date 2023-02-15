Кто устроил диверсию в «любимой газете Путина»?

11 февраля на сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные публикации. Их опубликовал 24-летний журналист Владимир Романенко.
Первым внимание на это обратил проект «Продолжение следует».
Среди заголовков — «Путин приказал бомбить мирные города в Украине», «Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными» и «Россия разжигала конфликт в Украине с 2014 года».
Менее чем через 10 минут публикации удалили.
Мы поговорили с Владимиром Романенко о том, как он решился на эту акцию протеста и как ему удалось все сделать.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]