NYT: российские войска выпустили высокоточную ракету по Бахмуту. В результате погиб американский волонтер

В Бахмуте в результате прицельного удара управляемой ракеты, почти наверняка выпущенной российскими войсками, погиб американский волонтер Пит Рид. Об этом пишет газета The New York Times.

2 февраля Рид вместе с другими гуманитарными работниками оказывал помощь раненому жителю Бахмута. В этот момент в стоящий рядом автомобиль попала высокоточная управляемая ракета. В результате Пит Рид погиб, а остальные члены группы были ранены.

Изначально сообщалось, что волонтеры попали под неизбирательнй обстрел. NYT выяснила, что удар был произведен из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Издание считает, что она принадлежала российской армии.

Cледователь по военным преступлениям Марк Гарласко отметил, что с таким оружием, как это, «можно ожидать, что стрелок будет иметь возможность отличить медицинского работника от комбатанта».

Эстонский волонтер Эрко Лайдинен передал газете видео с моментом попадания ракеты в белый фургон Mercedes-Benz, стоящий рядом с волонтерами. На нем нет медицинских опознавательных знаков, но на другой машине был нарисован красный крест. Также один из волонтеров был одет в военный камуфляж.

NYT отмечает, что до сих пор непонятно, знали ли российские военные о том, что группа людей рядом с автомобилем состояла из работников гуманитарных организаций. При этом очевидец взрыва рассказал, что рядом с волонтерами в момент удара не было военных целей.