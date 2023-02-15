Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей

Европейский парламент утвердил резолюцию, в которой содержится призыв к властям Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и разрешить ему лечиться за границей.

За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против — 33, еще 26 членов Европарламента воздержались.

Депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать заключенного. По мнению Европарламента, это уменьшит «политическую поляризацию» в стране.

В начале февраля суд в Тбилиси отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику для лечения. Суд назвал просьбу адвокатов безосновательной и согласился тем, что свидетельства врачей о тяжелом заболевании политика «не заслуживают доверия».

Адвокат политика тогда рассказал, что дело об освобождении Саакашвили будет направлено в Страсбург с просьбой принять «неотложное решение» о «спасении жизни Михаила Саакашвили».

На днях американский телеканал CNN опубликовал видео, на котором Саакашвили падает в больничной палате, не доходя до кровати. По данным издания, оно было снято 6 октября 2022 года. На втором ролике от 4 октября бывший президент падает с кровати. Рядом с ним находится медсестра, а позже на помощь прибегают несколько человек.