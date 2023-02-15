Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей

Европейский парламент утвердил резолюцию, в которой содержится призыв к властям Грузии освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и разрешить ему лечиться за границей.
За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против — 33, еще 26 членов Европарламента воздержались.
Депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать заключенного. По мнению Европарламента, это уменьшит «политическую поляризацию» в стране.
В начале февраля суд в Тбилиси отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику для лечения. Суд назвал просьбу адвокатов безосновательной и согласился тем, что свидетельства врачей о тяжелом заболевании политика «не заслуживают доверия».
Адвокат политика тогда рассказал, что дело об освобождении Саакашвили будет направлено в Страсбург с просьбой принять «неотложное решение» о «спасении жизни Михаила Саакашвили».
На днях американский телеканал CNN опубликовал видео, на котором Саакашвили падает в больничной палате, не доходя до кровати. По данным издания, оно было снято 6 октября 2022 года. На втором ролике от 4 октября бывший президент падает с кровати. Рядом с ним находится медсестра, а позже на помощь прибегают несколько человек.
Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию осенью 2021 года. На тот момент политик был заочно осужден на 6 лет по двум уголовным делам о злоупотреблениях должностными полномочиями. Еще по двум — о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате государственного бюджета. 1 октября 2021 года Саакашвили арестовали и поместили в Руставскую тюрьму. Вскоре к обвинениям добавили незаконное пересечение границы.
За 15 месяцев ареста политик неоднократно объявлял голодовки, а 12 мая 2022 года его перевели в клинику из-за проблем со здоровьем. В ноябре прошлого года адвокат экс-президента сообщил, что после ареста его подзащитного отравили тяжелыми металлами.
31 января 2023 года стало известно о переводе политика в реанимацию.