Суд в Грузии отказал в освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья

Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику «Шарите» для лечения. Об этом сообщает ТАСС.
Суд назвал просьбу адвокатов безосновательной и согласился с доводами Департамента исполнения наказаний о том, что свидетельства врачей о тяжелом заболевании политика «не заслуживают доверия». Тем самым, по его мнению, Саакашвили «пытается избежать наказания».
Адвокат политика рассказал, что дело об освобождении Саакашвили будет направлено в Страсбург с просьбой принять «неотложное решение» о «спасении жизни Михаила Саакашвили».
Председатель оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что со вторника партия приступает к акциям протеста «для освобождения национального героя Грузии Михаила Саакашвили из плена грузинских приспешников российского диктатора Владимира Путина», пишет «Коммерсантъ».
Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию осенью 2021 года. На тот момент политик был заочно осужден на 6 лет по двум уголовным делам о злоупотреблениях должностными полномочиями. Еще по двум — о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате государственного бюджета. 1 октября 2021 года Саакашвили арестовали и поместили в Руставскую тюрьму. Вскоре к обвинениям добавили незаконное пересечение границы.
За 15 месяцев ареста политик неоднократно объявлял голодовки, а 12 мая 2022 года его перевели в клинику из-за проблем со здоровьем. В ноябре прошлого года адвокат экс-президента сообщил, что после ареста его подзащитного отравили тяжелыми металлами.
31 января 2023 года стало известно о переводе политика в реанимацию. На следующий день Саакашвили выступил дистанционно на заседании суда в крайне изможденном состоянии. В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg отказалась комментировать вопрос о помиловании политика.