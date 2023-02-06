Суд в Грузии отказал в освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья

Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику «Шарите» для лечения. Об этом сообщает ТАСС.

Суд назвал просьбу адвокатов безосновательной и согласился с доводами Департамента исполнения наказаний о том, что свидетельства врачей о тяжелом заболевании политика «не заслуживают доверия». Тем самым, по его мнению, Саакашвили «пытается избежать наказания».

Адвокат политика рассказал, что дело об освобождении Саакашвили будет направлено в Страсбург с просьбой принять «неотложное решение» о «спасении жизни Михаила Саакашвили».

Председатель оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что со вторника партия приступает к акциям протеста «для освобождения национального героя Грузии Михаила Саакашвили из плена грузинских приспешников российского диктатора Владимира Путина», пишет «Коммерсантъ».