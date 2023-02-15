RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 15 февраля. Коротко прямо сейчас Идет уже 357-й день войны России против Украины. Исследователи Йельского университета опубликовали доклад, в котором заявили, что Россия удерживает по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в нескольких десятках спецлагерей , пишет Reuters. «Основная функция лагерей — это, судя по всему, политическое переобучение», — пишут исследователи. Фактическая цифра может быть значительно выше, уточняется в докладе.



, пишет Reuters. «Основная функция лагерей — это, судя по всему, политическое переобучение», — пишут исследователи. Фактическая цифра может быть значительно выше, уточняется в докладе. В десятый пакет санкций ЕС могут попасть Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния РФ , узнал Bloomberg. Под санкции также могут попасть российская медиа-группа, перестраховщик морских судов, экспортирующих нефть, судоходная компания, которая использует свои корабли для перевозки украденного украинского зерна. Названия компаний не уточняются. Помимо этого ЕС может ввести штрафы для физических и юридических лиц за непредставление данных о замороженных российских активах.



, узнал Bloomberg. Под санкции также могут попасть российская медиа-группа, перестраховщик морских судов, экспортирующих нефть, судоходная компания, которая использует свои корабли для перевозки украденного украинского зерна. Названия компаний не уточняются. Помимо этого ЕС может ввести штрафы для физических и юридических лиц за непредставление данных о замороженных российских активах. Алтайскую журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за «фейки против российской армии» из-за поста об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе . Также Пономаренко запретили заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Уточняется, что сторона обвинения запрашивала ей девять лет колонии.



. Также Пономаренко запретили заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Уточняется, что сторона обвинения запрашивала ей девять лет колонии. Американские военные рассматривают возможность поставки Украине вооружений, перехваченных у Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, речь идет о 5 тысячах штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателях, которые Иран пытался переправить в Йемен.



сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, речь идет о 5 тысячах штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателях, которые Иран пытался переправить в Йемен. Российские войска прицельно стреляли в колонну волонтеров в Бахмуте 2 февраля, заявили расследователи New York Times. По их версии, удар по автомобилю волонтеров был нанесен противотанковым ракетным комплексом «Корнет» с максимальным радиусом поражения около 5,5 км. В результате стрельбы погиб глава группы Global Response Medicine Пит Рид. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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