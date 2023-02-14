В США присяжные признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Присяжные в США российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным во взломе американских компьютерных сетей для получения и продажи секретной внутренней информации о многочисленных компаниях. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, Клюшин и его четверо сообщников взломали сети Donnelley Financial Solutions (DFIN.N) и Toppan Merrill, которые помогают американским компаниям подавать отчеты в регулирующие органы.

Прокуроры считают, что похищенная финансовая информация позволила Клюшину превратить инвестиции в размере 2 млн долларов в почти 21 млн долларов, а всей группе из пяти человек — около 9 млн долларов в почти 90 млн долларов.

«Остальные четверо остаются на свободе, включая Ивана Ермакова, бывшего офицера российской военной разведки, работавшего в компании M-13 и разыскиваемого правительством США за его предполагаемое участие в хакерских схемах по вмешательству в президентские выборы 2016 года», — пишет Reuters.