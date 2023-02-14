В США присяжные признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Присяжные в США российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным во взломе американских компьютерных сетей для получения и продажи секретной внутренней информации о многочисленных компаниях. Об этом сообщает Reuters.
Фото: удостоверения Владислава Клюшина
По версии следствия, Клюшин и его четверо сообщников взломали сети Donnelley Financial Solutions (DFIN.N) и Toppan Merrill, которые помогают американским компаниям подавать отчеты в регулирующие органы.
Прокуроры считают, что похищенная финансовая информация позволила Клюшину превратить инвестиции в размере 2 млн долларов в почти 21 млн долларов, а всей группе из пяти человек — около 9 млн долларов в почти 90 млн долларов.
«Остальные четверо остаются на свободе, включая Ивана Ермакова, бывшего офицера российской военной разведки, работавшего в компании M-13 и разыскиваемого правительством США за его предполагаемое участие в хакерских схемах по вмешательству в президентские выборы 2016 года», — пишет Reuters.
В 2021 году Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, а затем экстрадировали в США.
Защита предпринимателя дважды обжаловала его арест и даже требовала компенсацию за преследование. В жалобах Клюшин указывал, что «обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего экстрадиции государства», а преступлений, в которых его обвиняют, никогда не совершал.
Клюшин был учредителем московской компании «М 13», разработавшей для Администрации президента России систему мониторинга СМИ «Катюша». По данным Bloomberg, он имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС России.
Также СМИ связывали Клюшина с телеграм-каналом «Незыгарь». Бизнесмен из-за публикации подал иск к изданию «Проект», и в ноябре 2019 года суд его удовлетворил: «Проекту» пришлось выпустить опровержение. С двух журналистов также взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Bloomberg писал, что Россия хотела предложить обменять Владислава Клюшина вместе с торговцем оружием Виктором Бутом.