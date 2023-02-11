По образу и пособникам

От ареста финансовых счетов до конфискации недвижимости, яхт, самолетов и произведений искусства — после начала «спецоперации» Кремля в Украине Америка расширила санкции против российских чиновников, бизнесменов, людей из окружения Владимира Путина, членов их семей и, что важно, против тех, кто пытается помогать людям из «черных списков» обходить запреты и ограничения Специальное подразделение Минюста KleptoCapture (в переводе — «клептозахват») было создано генпрокурором США Мерриком Гарландом в марте прошлого года, чтобы выслеживать «профессиональных уклонистов» — тех, кто за солидное вознаграждение помогает российским богачам обходить санкции и отмывать деньги.

Директор Музея Фаберже в Санкт-Петербурге Владимир Воронченко. Фото: EPA-EFE / SERGEI ILNITSKY

С момента создания межведомственной оперативной группы список «решал» (сейчас модно говорить «фиксеров»), помогающих российским олигархам и схваченных за этим занятием американскими спецслужбами, непрерывно растет. Одним из «свежих» фигурантов стал 70-летний Владимир Воронченко, гражданин России и обладатель вида на жительство в США, друг и деловой партнер Виктора Вексельберга, по совместительству — директор Музея Фаберже в Санкт-Петербурге (все мы знаем, что российский миллиардер — давний коллекционер ювелирных яиц и прочих работ мастера).

Проживая в Нью-Йорке и Флориде, где, собственно, и находится недвижимость олигарха, Воронченко возглавляет основанный Вексельбергом российский культурный фонд «Связь времен». По заявлению американского Минюста, Воронченко участвовал в подпольной схеме, позволявшей Вексельбергу сохранить недвижимость в США и распоряжаться ею в обход санкций. Как утверждается в официальном обвинении, Воронченко оплачивал за Вексельберга расходы на содержание его имущества, потратив на это около четырех миллионов долларов, а два принадлежащих Вексельбергу объекта недвижимости пытался продать. При этом использовались подставные компании. Помимо двух обвинений — в «сговоре с целью обхода санкций» (два пункта) и в «отмывании денег» (еще два пункта), каждое из которых наказывается 20 годами тюремного заключения, — Воронченко также предъявлено «неуважение к суду». Повестка в суд для дачи объяснений была вручена ему в мае 2022 года, однако партнер Вексельберга в суд не явился, в течение семи дней улетел из США в Дубай и затем в Москву. Напомним, что Виктор Вексельберг — один из богатейших олигархов России, Forbes оценивает его состояние в 5,5 миллиардов долларов. Здесь, в США, он считается одним из приближенных президента Путина. Предприниматель, возглавляющий московскую Renova Group — конгломерат компаний, включающий в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы, — находится под американскими санкциями с апреля 2018 года. Поводом стало отрицаемое российскими властями вмешательство Кремля в американские выборы в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. После вторжения РФ в Украину, которое в Москве называют «специальной военной операцией»,

в марте этого года Соединенные Штаты ввели против олигарха дополнительные ограничения, заблокировав его активы, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319.

По данным Минюста США, в период с 2008 по 2017 годы Вексельберг через ряд подставных компаний приобрел недвижимость в Соединенных Штатах, в частности квартиру на Парк-авеню в Нью-Йорке, прибрежное поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, квартиру на острове Фишер (его называют «остров миллионеров»), штат Флорида, и там же еще одну квартиру в пентхаусе. Стоимость недвижимости Вексельберга в США американские власти оценивают в 75 миллионов долларов. Покупка недвижимости была скрыта за многочисленными корпоративными завесами.

Председатель Попечительского совета Сколтеха, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Документы Минюста вскрывают покупку пентхауса на «острове миллионеров» в Майами, Флорида, в 2017 году. Покупка за 31,2 млн долларов была совершена Voxi Management CORP, багамской компанией, принадлежащей Medallion Holdings Inc. — компании, зарегистрированной в Панаме. Согласно обвинительному заключению, Medallion принадлежал другой панамской компании, обозначенной как «Компания 1», которая, в свою очередь, принадлежала панамскому фонду, определенному как «Фонд 1». «Первым и эксклюзивным бенефициаром Фонда 1 была компания с Британских Виргинских островов («Компания 2»), единственным владельцем которой был Вексельберг», — говорится в документе. На момент предъявления обвинения российский предприниматель оставался конечным «бенефициарным владельцем» Voxi и Medallion, которым, в свою очередь, принадлежала недвижимость в США. В обвинительном заключении содержится уведомление о намерении США конфисковать американскую собственность Вексельберга. После того как олигарх попал под санкции, на счет адвоката из Нью-Йорка, обслуживающего платежи по американскому имуществу Вексельберга, стали поступать переводы с банковского счета на Багамах, открытого на имя подставной компании, контролируемой Воронченко, Smile Holding Ltd, и с российского банковского счета, открытого на имя гражданина России, который был связан с Воронченко.

С июня 2018 года по март 2022 года было отправлено около 25 электронных переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов.

Кроме того, Воронченко и другие пытались продать квартиру на Парк-авеню и поместье в Саутгемптоне. По закону, они должны были для проведения денежных переводов в интересах лица, попавшего под санкции, запросить разрешение — лицензию контролирующего органа, Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). «Подставные компании, подставные лица и профессиональные отмыватели денег не защитили Воронченко и его незаконные операции от настойчивости расследования ФБР и прокуроров Южного округа Нью-Йорка», — заявил Эндрю Адамс, директор оперативной группы «Клептозахват».

Глава оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамс дает показания в Министерстве юстиции США. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Директор Музея Фаберже Воронченко, скрывшийся от американского большого жюри присяжных, стал третьим по счету «фиксером» Вексельберга, попавшим в сети здешнего правосудия. По запросу американских властей в прошлом году испанская полиция конфисковала яхту, принадлежащую Вексельбергу. Судно Tango длиной 78 метров, оцененное примерно в 90 миллионов долларов, было захвачено на верфи Майорки. В прошлом месяце Минюст обвинил двух бизнесменов — россиянина Владислава Осипова, 51 года, и британца Ричарда Мастерса, 52 лет, — «в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и совершения преступлений против США». В обвинительном заключении утверждается, что Мастерс управлял испанской компанией, которая взяла на себя управление Tango после того, как Вексельберг был подвергнут санкциям в апреле 2018 года и вступил в сговор с другими, чтобы избежать санкций. Осипов, сотрудник Вексельберга, разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности олигарха на эту яхту. В июне прошлого года благодаря усилиям оперативной группы KleptoCapture в США была доставлена яхта «Амадеа» стоимостью 325 миллионов долларов. Ее конфисковали у российского олигарха Сулеймана Керимова, также находящегося под американскими санкциями. По данным ФБР, бизнесмен тайно купил судно через подставные компании. США выиграли судебную тяжбу на Фиджи, чтобы завладеть яхтой под флагом Каймановых островов.

106-метровая круизная яхта «Амадеа» входит в топ-50 крупнейших яхт мира. Фото: Osman Uras / Anadolu Agency / Getty Images

Еще один «решала», британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер, оспаривает в суде экстрадицию в США. В октябре американский Минюст обвинил его в попытке вывезти из хранилища в Нью-Йорке произведения искусства, принадлежащие Олегу Дерипаске, еще одному олигарху, находящемуся под санкциями США.

Согласно обвинительному заключению, через подставную компанию Дерипаска приобрел 18 произведений искусства на нью-йоркском аукционе в 2008 году, за десять лет до того, как попал под санкции.

Британец Бонэм-Картер пытался вывезти из страны эти арестованные после введения санкций активы. Как отмечает издание Bloomberg, власти США обратились к ведущим аукционным домам мира, чтобы отыскать произведения искусства, купленные или проданные российскими магнатами. Через серию повесток в суд федеральные прокуроры в Нью-Йорке требуют, чтобы аукционные дома в США предоставили отчеты за прошлые годы, поскольку они пытаются определить, были ли произведения искусства вывезены контрабандой за границу или доходы от продаж были незаконно переведены. Среди лиц, названных в повестках, фигурируют российские предприниматели Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович, а также украинский миллиардер Игорь Коломойский, сообщил человек, попросивший не называть его имени, поскольку информация пока не является общедоступной. «Кристис», «Сотбис» и «Филлипс» заявили о готовности сотрудничать с американскими правоохранителями. По словам Томаса Данцигера, адвоката из Нью-Йорка, специализирующегося на художественном праве, крупные аукционные дома и частные продавцы теперь включают в контракты условие о том, что покупатель или продавец не должны подвергаться санкциям или участвовать в преступной деятельности.

Грэм Бонэм-Картер, обвиняемый в попытке вывезти арестованные властями США активы бизнесмена Олега Дерипаски. Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

Возвращаясь к Дерипаске, еще две женщины — Наталья Бардакова, 45 лет, гражданка России, и Ольга Шрики, 42 лет, натурализованная гражданка США из штата Нью-Джерси, — обвиняются в проведении финансовых операций на сотни тысяч долларов в интересах российского олигарха. Среди прочего их обвиняют в том, что они помогли беременной подруге Дерипаски, Екатерине Ворониной, приехать в Соединенные Штаты в 2020-м, чтобы родить здесь общего ребенка и получить для него американское гражданство. Ворониной тоже предъявлено обвинение. Согласно обвинительному заключению, попытка родить второго ребенка в США в прошлом году провалилась. Ворониной было отказано во въезде после прилета в Соединенные Штаты на частном самолете и введения в заблуждение федеральных агентов относительно роли Дерипаски и его соратников в схеме уклонения от санкций. Шрики обвиняют в уничтожении улик, а Бардакову и Воронину обвиняют в даче ложных показаний федеральным агентам. Ольгу Шрики освободили под залог в два миллиона долларов. Остальные обвиняемые остаются на свободе. Согласно обвинительному заключению, в период с 2005 по 2008 годы Дерипаска приобрел не менее трех роскошных объектов недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне на сумму в десятки миллионов долларов. В прошлом году агенты ФБР обыскали два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, очевидно, в рамках уголовного расследования, которое привело к предъявлению обвинения. Здешние СМИ сообщали, что Министерство юстиции США планирует арестовать особняк в Гринвич-Виллидж, связанный с Дерипаской. Показательно, что огромные активы олигархов (и не только их — под санкции попали пропагандисты, родственники чиновников и бизнесменов и даже предполагаемые любовницы российского президента), арестованные в США и других странах, могут быть переданы Украине. Создается прецедент.

Прокуратура США может конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому бизнесмену Константину Малофееву из санкционного списка, для использования этих средств на восстановление Украины.

Такое решение в начале февраля вынес окружной судья Пол Гардеф в федеральном суде Манхэттена. Президент США Джо Байден в конце прошлого года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту для помощи Украине. Законодательство США ограничивает (но не запрещает) использование государством конфискованных активов, так что этот вопрос еще нуждается в значительной юридической проработке. Однако Эндрю Адамс, глава группы «Клептозахват», заявил, что первые конфискованные средства могут быть переведены в Украину в ближайшее время. «Эти суммы ничтожны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины, но вклад важен», — отметил чиновник. Прокуроры заявили, что они имеют право на деньги на счете Малофеева в денверском банке Sunflower, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций. Поскольку Малофеев не оспаривал требование о конфискации, прокуратура заявила, что средства должны быть конфискованы «по умолчанию». KleptoCapture временно захватила активы олигарха, в том числе яхту стоимостью 300 миллионов долларов, но еще не получила приказ об их окончательной конфискации.

Российский бмзнесмен Контстантин Малофеев. Фото: Bloomberg

«Кто-то теряет, кто-то находит». Санкции не только налагают, но и снимают. Обычно Минюст США объясняет, за что налагает санкции Минфин. Но обратной процедуры не происходит: когда санкции снимают, обычно это делают без объяснений. По данным Министерства финансов, за последний год из списков было исключено более 400 лиц или организаций. В это число попал и певец Григорий Лепс, попавший в «черный список» в 2013 году, на днях был он из него был исключен. Девять лет назад, при президенте Обаме, Министерство финансов США объявило о включении в список шести лиц, связанных с преступной группировкой «Братский круг», обвинив Григория Лепсверидзе (известного как «Григорий Лепс» и проходящего также в американских официальных бумагах под именем «Гриша») в том, что он курирует деньги члена группировки Владислава Леонтьева. Тогда в США поклонники певца собрали свыше 101 тысячи подписей под петицией с требованием снять с него санкции и принести извинения. А для расследования сформировать комиссию в составе представителей Министерства финансов США и посольства России в Америке, общественных деятелей и Уполномоченного РФ по правам человека. В соответствии с принятой практикой (раз число подписей превысило 100 тысяч), петиция была опубликована, а американское правительство было вынуждено дать объяснение, в котором оно назвало «Братский круг» «международной преступной группировкой», а Лепса — «связанным» с «вором в законе» Владиславом Леонтьевым (певец перевозил деньги «от его имени», утверждают власти США).

В свою очередь, Леонтьев замешан в различных уголовных преступлениях, в том числе в торговле наркотиками, а также в 2003 году участвовал в перестрелке региональных российских организованных преступных групп в связи с попыткой захватить контроль над бизнесом по добыче драгоценных металлов, говорится в справке Минфина.