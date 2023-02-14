В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека, еще пять пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицейское отделение кампуса.
Стрельба произошла в накануне вечером в учебном корпусе университета. Затем звуки выстрелов также слышали в корпусе, где студенты отдыхают и обедают. В течение нескольких часов полицейские искали стрелка. Позже его обнаружили мертвым за пределами кампуса.
Имя и мотивы нападавшего неизвестны. По словам временного заместителя начальника полицейского управления кампуса, 43-летний стрелок не был связан с университетом.
В Университете штата Мичиган учится порядка 50 тысяч студентов, из которых 19 тысяч проживают на территории кампуса.
Как пишет AP, за прошлый год в США произошло не менее 600 случаев массовой стрельбы.