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В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека

В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека, еще пять пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицейское отделение кампуса.

Стрельба произошла в накануне вечером в учебном корпусе университета. Затем звуки выстрелов также слышали в корпусе, где студенты отдыхают и обедают. В течение нескольких часов полицейские искали стрелка. Позже его обнаружили мертвым за пределами кампуса.

Имя и мотивы нападавшего неизвестны. По словам временного заместителя начальника полицейского управления кампуса, 43-летний стрелок не был связан с университетом.

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В Университете штата Мичиган учится порядка 50 тысяч студентов, из которых 19 тысяч проживают на территории кампуса.

Как пишет AP, за прошлый год в США произошло не менее 600 случаев массовой стрельбы.

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