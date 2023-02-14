logo
НовостиОбщество

В Батуми после взрыва на пляже возбудили уголовное дело и ограничили движение кораблей

В Грузии на пляже в Батуми, предположительно, взорвалась мина. После этого власти ограничили движение кораблей в акватории города, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным журналистов, взрыв произошел вчера в воде, примерно в 25 метрах от береговой линии. На место происшествия приехали представители правоохранительных органов.

Вечером того же дня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о взрыве устройств, опасных для жизни или здоровья (ст. 229 УК Грузии).

14 февраля берег начали обследовать сотрудники береговой охраны.

«Сотрудники департамента береговой охраны погранполиции на быстроходных катерах поэтапно осматривают акваторию батумского и потийского портов, а также занимаются мониторингом береговой линии от Анаклии до Сарпи. Соответствующие подразделения Службы по управлению при чрезвычайных ситуациях с использованием специальных дронов также периодически ведут мониторинг» — заявили в ведомстве (Цитата по ТАСС).

Также было временно ограничено движение кораблей.

Читайте также

Танки при Гавгамелах

Чем ответит Украина на российское «наступление на Донбассе»

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon