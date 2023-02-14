Суд в Южной Корее разрешил двум бежавшим от мобилизации россиянам въехать в страну. Они несколько месяцев жили в аэропорту Сеула

Суд в Южной Корее выдал двум россиянам, бежавшим от мобилизации, право подать прошение о предоставлении статуса беженца. Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Moscow Times.

Молодые люди с октября жили в международном аэропорту Инчхон в Сеуле, поскольку у них не было права покидать транзитную зону и въезжать в страну. Теперь они смогут жить на территории Южной Кореи и ждать решения о получении убежища, которое может занять годы.

Заявления еще трех россиян суд отклонил. При этом у них есть право подать апелляцию.