Суд в Южной Корее разрешил двум бежавшим от мобилизации россиянам въехать в страну. Они несколько месяцев жили в аэропорту Сеула

Суд в Южной Корее выдал двум россиянам, бежавшим от мобилизации, право подать прошение о предоставлении статуса беженца. Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Moscow Times.
Молодые люди с октября жили в международном аэропорту Инчхон в Сеуле, поскольку у них не было права покидать транзитную зону и въезжать в страну. Теперь они смогут жить на территории Южной Кореи и ждать решения о получении убежища, которое может занять годы.
Заявления еще трех россиян суд отклонил. При этом у них есть право подать апелляцию.
Ранее издание The Korea Times сообщало, что в аэропорту Сеула застряли пятеро россиян. Все они разными маршрутами добрались до Южной Кореи в надежде избежать мобилизации и получить политическое убежище.
The Korea Times отмечает, что в 2021 году Корея выдала статус беженца всего 1,3% от всех, кто подал соответсвующее заявления. Это второй самый низкий показатель среди стран G20.