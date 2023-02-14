Соцработницу из Керчи приговорили к двум годам условно за критические комментарии о российских военных в соцсетях

Керченский городской суд приговорил к двум годам условно социальную работницу Ольгу Саенко по делу о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК), сообщает пресс-служба суда. Информация о приговоре, как отмечает «ОВД-Инфо», также есть в карточке дела.

Керчанке также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

По версии следствия, с февраля по июль 2022 года девушка написала комментарии в телеграме «под публикациями с фотографиями убитых российских военнослужащих». Как утверждают в суде, она признала свою вину.

О возбуждении уголовного дела против Саенко стало известно в октябре 2022 года. Причиной этого, в частности, стали высказывания с «пожеланием смерти российским военным», утверждал портал «Крыминформ».