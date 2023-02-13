«Досье»: Путин стал чаще использовать бронепоезд вместо самолетов. Его стоимость оценивается в миллиард рублей

Президент России Владимир Путин стал реже пользоваться самолетами президентского отряда и чаще передвигаться на бронированном железнодорожном спецсоставе. Об этом говорится в расследовании Центра «Досье».
Поезд был подготовлен для президента еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину, пишут расследователи со ссылкой на источники, близкие к Путину. Примерные подсчеты издания говорят о том, что стоимость бронепоезда может превышать один млрд рублей.
По мнению авторов расследования, президент пошел на это, опасаясь атак из Украины. Передвижения самолетов можно отследить с помощью сторонних сервисов. Для пассажирских поездов такой лазейки не существует.
Как пишет издание, бронепоезд с виду похож на обычный состав РЖД, только вместо четырех вагонных осей у него шесть, вместо одного локомотива — несколько, а на крыше размещено спецоборудование.
Поезд компании «Гранд Сервис Экспресс». На крышах вагонов — антенны спецсвязи, состав тянут сразу три локомотива, пишет «Досье». Источник: railgallery.ru
Согласно описанию бронепоезда, расследователи пришли к выводу, что его изготовителем могла стать компания «Гранд Сервис Экспресс». Ранее этой компанией владел оффшор, связанный с близким Путину предпринимателем Юрием Ковальчуком, и бизнесмен Михаил Рабинович. На сегодняшний день данные о структуре собственников компании сокрыты, однако согласно отчетам 80% перевозчика сейчас принадлежит структуре РЖД.
Вскоре после выхода расследования издание «SOTA» нашло снимки предполагаемого спецвокзала в центре Москвы, которое могло использоваться для обслуживания бронепоезда. Ранее эти фото были опубликованы компанией «РемСтройСервис», которая отреставрировала здание.
Фото: «РемСтройСервис»
Здание расположено между Ленинградским вокзалом и Рижской эстакадой под официальным названием «Вагонный участок центрального направления». Госзакупки, связанные с компанией «РемСтройСервис», были засекречены еще в 2018 году. По данным издания, ранее фирма выполняла работы для МИДа и Администрации Президента.
Тем не менее, ссылаясь на косвенные признаки авторы издания указывают на то, что вокзал был отреставрирован незадолго до нападения России на Украину.