Максим Кац: «Главный риск руководителя — окружить себя лизоблюдами»

Россия почти год назад начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции, международная изоляция, зачистка внутренней оппозиции и неспособность закончить войну ставят страну в сложное положение.
Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», поговорил с Максимом Кацем об ошибках российских властей и оппозиции, о том, что делать россиянам и почему придется на разных уровнях признавать ответственность за войну прежде, чем двигаться дальше.
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