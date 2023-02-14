Максим Кац: «Главный риск руководителя — окружить себя лизоблюдами»

Россия почти год назад начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции, международная изоляция, зачистка внутренней оппозиции и неспособность закончить войну ставят страну в сложное положение.

Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», поговорил с Максимом Кацем об ошибках российских властей и оппозиции, о том, что делать россиянам и почему придется на разных уровнях признавать ответственность за войну прежде, чем двигаться дальше.