Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 35 тысяч. Общее число жертв превысило отметку в 41 тысячу

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум 35 418 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как отмечает Associated Press, это землетрясение стало самым смертоносным с момента основания Турции 100 лет назад. Предыдущий мощный подземный толчок, который произошел в 1939 году, унес с собой 33 тысячи человек.

В Турции продолжается разбор завалов. Фото: Координатор по чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс

В Сирии, по последним данным, погибли более 5,8 тысяч человек. Информагентство SANA писало о 1 414 жертвах на территориях, контролируемых государством. Еще 4 400 погибли в регионах, захваченных повстанцами, сообщили в ООН.

обновлено в 22:25 мск Как сообщили в сирийском Минздраве, 1 414 — это окончательное число погибших в результате землетрясения на подконтрольных государству территориях.

Таким образом, общее число жертв через восемь дней после землетрясения превысило 41 тысячу человек. Президент Сирии Башар Асад согласился открыть два пункта пропуска на границе между Турцией и контролируемыми повстанцами районами Сирии, чтобы через них можно было доставлять гуманитарную помощь от ООН. До этого организации было разрешено доставлять помощь только в северо-западный район Идлиба через единственный контрольно-пропускной пункт в Баб аль-Хава, отмечает AP. Как сообщили в ООН, сегодня 11 грузовиков въехали в Сирию через ворота Баб-эль-Салам в Дамаске. На них везут материалы для строительства жилья, матрасы, одеяла и ковры.

В то же время представители сирийской оппозиции раскритиковали ООН за то, что гуманитарная помощь прибыла так поздно. По мнению повстанцев, организация не должна была ждать разрешения Асада на пересечение границы, которую сирийский президент и его силы не контролируют. «Это шокирует, и мы в растерянности от того, как ведет себя ООН», — сказал Раед аль-Салех, глава повстанческой спасательной группы, известной как «Белые каски».

Фото: твиттер заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Мартина Гриффитса

В то же время представители сирийской оппозиции раскритиковали ООН за то, что гуманитарная помощь прибыла так поздно. По мнению повстанцев, организация не должна была ждать разрешения Асада на пересечение границы, которую сирийский президент и его силы не контролируют. «Это шокирует, и мы в растерянности от того, как ведет себя ООН», — сказал Раед аль-Салех, глава повстанческой спасательной группы, известной как «Белые каски».