Европейский союз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Помимо России в список были включены Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай покинули список, а Гонконгу, Малайзии и Катару дали отсрочку для устранения недостатков в налоговом законодательстве. Всего в списке теперь значатся 16 стран.
По данным Совета ЕС, Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик» после начала войны в Украине.
Впервые «серый список» юрисдикций был составлен в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр запланирован на октябрь 2023 года.