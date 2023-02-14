Европейский союз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Помимо России в список были включены Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай покинули список, а Гонконгу, Малайзии и Катару дали отсрочку для устранения недостатков в налоговом законодательстве. Всего в списке теперь значатся 16 стран.

По данным Совета ЕС, Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик» после начала войны в Украине.