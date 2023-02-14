Экс-президент Международной федерации хоккея получил российское гражданство и стал бизнес-партнером Тимченко

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель стал владельцем 54% в компании «Алма Холдинг». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ).

Согласно данным из выписки, доля перешла к Фазелю 10 февраля. Также в документе говорится, что экс-президент IIHF является гражданином России. Неизвестно, когда именно он получил паспорт РФ.

«Алма Холдинг» выращивает яблоки премиум-класса на Кубани. Ее угодья составляют практически 400 га. Инвестиции в компанию превысили один миллиард рублей.

Швейцарец Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. Его много критиковали за то, что он имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

В частности, с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии и Беларуси должен был пройти ЧМ по хоккею. Из-за начавшихся в последней стране протестов и усиления репрессий многие страны-участницы и спонсоры соревнования заявили, что откажутся от ЧМ в случае, если он будет проходить в Беларуси. В том числе против проведения соревнований в Минске выступали представители белорусской оппозиции.

Фазель же пытался договориться о том, чтобы ЧМ в Беларуси все же состоялся. Он лично приезжал на встречу с Лукашенко, чтобы обсудить это. Фотографии обнимающего Фазеля и Лукашенко опубликовали в прессе, после чего главу федерации сильно раскритиковали. «Глупо получилось, мне даже неловко», — извинился он. Фазель сказал, что не поддерживает репрессии, но при этом отметил, что у него хорошие отношения с Лукашенко — они с белорусским «президентом» на протяжении 20-ти лет много общались и играли вместе в хоккей.

Про Путина бывший глава IIHF тоже высказывался положительно. «Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в 11 часовых поясах и использующей примерно 100 языков, — это настоящее достижение. Я им восхищаюсь», — говорил он. В 2010 году Фазеля указом президента наградили орденом Дружбы.